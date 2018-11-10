Makaron'da yer alan habere göre, Merve Özbey, konser öncesi kuliste heyecanını basın mensuplarıyla paylaştı. Özbey, ayrıca hayalini açıklayarak, "En büyük hayalim butik bir mekan açmak." dedi.



"İKİ ALBÜM ÇIKARACAĞIZ"



Yılbaşının hemen ardından çıkarmayı planladığı yeni albümü için planlanandan fazla şarkı seçtiklerini bu yüzden albümünü ikiye böldüklerini belirten Merve Özbey, "Sevenlerim merak etmesin, bu sefer arayı fazla açmayacağız. Peş peşe iki albüm çıkaracağız." dedi.

"BUTİK BİR YER AÇMA HAYALİM VAR"



Yoğun konser programı dolayısıyla sadece hava limanlarında dinlenebildiğinin dile getiren şarkıcı, "Sizin aracılığınızla yetkililere sesleniyorum. Havaalanlarında yatacak bir yer olmasını rica ediyoruz" sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi. Sahnelerden emekli olduğunda gastronomi ile ilgilenmek istediğini açıklayan Özbey, "Evde güzel yemek yaptığımı söylerler, tüm yemeklerde iddialıyım. Emekliliğimde küçük bir sahil kasabasında 15-20 masalık butik bir yer açma gibi hayallerim var. Nasip olur mu bilemem elbette" ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından sahneye çıkan Özbey, kendisini dinlemeye gelenlere "Hoş geldiniz, perşembe gecesi beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" diyerek, programının startını verdi. Programının ilk bölümü için tercih ettiği krem rengi mini elbisesi ile dikkati çeken Merve Özbey, güzel sesiyle kulakların pasını sildi.

"ARABESKE DÖNECEĞİZ"



'Vicdanın Affetsin' parçası sahnesinin açılışını yapan güzel şarkıcı, performansının ilk yarısında kendisini dinlemeye gelenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sahnesine pop ağırlıklı şarkılarla başlayan Özbey, "Zannetmeyin ki hep pop söyleyeceğiz, birkaç şarkı sonra arabeske döneceğiz. Sezen Aksu'ya da, Ahmet Kaya'ya da, Selami Şahin'e de sırayla selam göndereceğiz." dedi.

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