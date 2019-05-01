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Merve Şarapçıoğlu: Ben de uzlaşmak istemiyorum

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay hakkında savcılık, “Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

Berk Oktay - Merve Şarapçıoğlu

Oktay, savcılığa "Uzlaşmak istemiyorum" demişti. Merve Şarapçıoğlu da geçtiğimiz günlerde savcılığa verdiği dilekçesinde Berk Oktay ile uzlaşmak istemedi. Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'na ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

"UZLAŞMAK İSTEMİYORUZ"

Savcı isnat edilen suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle, kamu davası açılmadan önce şüpheli Merve Şarapçıoğlu'nun mağdur Berk Oktay’ın uzlaşmak isteyip istemediklerini teklif edilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vermişti. Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği dilekçesinde, “Biz uzlaşmak istemiyoruz. Hala şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

"BEN DE ONUNLA UZLAŞMAM"

Savcılık Merve Şarapçıoğlu'nun cevabını bekliyordu. 12 Nisan günü Şarapçıoğlu'nun avukatı Bora Karaman da savcılığa başvurarak kendilerine sunulan uzlaşma teklif formuna "Uzlaşmak istemiyoruz" cevabını verdi.

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