Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken eski kocasına göndermede bulundu

Oyuncu Berk Oktay ile olaylı bir şekilde boşanan avukat Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Daha önce eski eşi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Şarapçıoğlu, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken eski kocasına göndermede bulundu

    Berk Oktay, avukat Merve Şarapçıoğlu ile 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Oktay, iki hafta önce de meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine girmişti. 
  • Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken eski kocasına göndermede bulundu

    Berk Oktay ile evliyken kendisini Çağrı Yıldız Atiksoy ile aldattığını ileri süren Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.  

    Sevgilisiyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Merve Şarapçıoğlu, gönderisine manidar bir not düştü.
  • Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken eski kocasına göndermede bulundu

    "KABUS GİBİ BİR DÖNEMİMDE HAYATIMA GİRDİ"

    Merve Şarapçıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kabus gibi bir dönemimde hayatıma girdi. Enerjisini eksik etmeden, duruşunu hiç bozmadan tüm kalbiyle yanımda duran 'adam'... Hayatıma insan alırken adamlığın gerçek anlamını bilmiyormuşum meğer. Kalpten değer görüp sevilmeyi Memo ile öğrendim.

    Merve Şarapçıoğlu mesajının devamına ise "Duygusal anlamda yerlerde sürünürken, yargılama aşamasında yapmadığım şeylerle herkes tarafından yaftalanırken, hıçkıra hıçkıra gece gündüz durmadan ağlarken, bedeli ne olursa olsun bir saniye beni yalnız bırakmadı. Bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Her damla gözyaşımı kendi derdini yok sayıp sildi şefkatle" notunu düştü.
  • Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken eski kocasına göndermede bulundu

    "AKLANDIM"

    Öte yandan Berk Oktay'dan 2020 yılında boşanan Merve Şarapçıoğlu, nikah günü sert açıklamalarda bulunmuştu. 

    Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, hakkında beraat kararı verildiğini söylemişti. "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğimi biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı. Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum" demişti.
  • Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken eski kocasına göndermede bulundu

    "ALDATILDIM"

    Şarapçıoğlu, dün de eski eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti.

    Merve Şarapçıoğlu "Berk'ten şiddet gördüm, aldatıldım. Bu arada evliyken Berk, şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim" demişti.

    Şarapçıoğlu, "Duruşma günü ile düğünleri aynı zamana denk gelmese konuşmazdım. İlahi adalet. Berk adını bir daha duymak istemiyorum" sözlerini tekrarlamıştı.
  • Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisini överken eski kocasına göndermede bulundu

    Merve Şarapcıoğlu ve Berk Oktay 2016 yılında evlenmiş çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Çekişmeli geçen sürecin ardından ikili yollarını ayırmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.