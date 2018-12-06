1.5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşandı.
Ünlü oyuncu ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı.
İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI
Sevi, o iddiaları “Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” diyerek yalanlamıştı.
Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Merve Sevi sosyal medya hesabı üzerinden avukatının açıklamasını yayınladı.
İşte o açıklama: Kamuoyuna saygıyla duyurulur; Müvekkilim Merve Sevi ile Çalkan Algün, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen taraflar arasındaki uyumsuzlukşar nedeni ile ortak hayatın sürdürülmesinde gerek toplumsal gerek taraflar açısından korunmaya değer bir yarar kalmadığı hususunda hem fikir kalarak, birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına kurmuş oldukları evlilik birliğini anlaşmalı olarak sonlandırmaya karar vermişlerdir.
Tarafların bu ortak akrarı doğrultusunda; İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi nezdinde tarafımızca açılan anlaşmalı boşanma davasında Sayın Mahkemece 05.12.2018 tarihinde tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Bu hassas dönemde tarafların özel hayatlarının mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz.
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