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İşte o açıklama: Kamuoyuna saygıyla duyurulur; Müvekkilim Merve Sevi ile Çalkan Algün, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen taraflar arasındaki uyumsuzlukşar nedeni ile ortak hayatın sürdürülmesinde gerek toplumsal gerek taraflar açısından korunmaya değer bir yarar kalmadığı hususunda hem fikir kalarak, birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına kurmuş oldukları evlilik birliğini anlaşmalı olarak sonlandırmaya karar vermişlerdir.