Dilruba'yı 4 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Yaşamasını istediğim için 112'yi aradım

Balıkesir'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Kendisini bıçakladıktan sonra, yaşaması için 112'yi arayıp ekiplerin hemen gelmesini istedim" dedi. (DHA)