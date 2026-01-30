Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Giriş: 30.01.2026 - 16:48 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
