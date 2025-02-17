Merve Terim Çetin'den, babası Fatih Terim'le eğlenceli paylaşım: Hastasıyız baba
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, sosyal medya hesabında babasıyla eğlenceli bir video paylaştı
Giriş: 17.02.2025 - 22:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:13
Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabında babasıyla birlikte eğlenceli bir anı paylaştı.
İş adamı Ahmet Baran Çetin ile evli olan Merve, babasıyla kafa topu oynadıkları anları takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımına ise "Hastasıyız baba" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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