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2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile dünyaevine giren Merve Terim, eşi ve oğlu Yaman Çetin ile mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün eşi Ahmet Baran Çetin'in yeni yaşını Instagram'dan yayınladığı romantik bir mesaj ile kutlayan Çetin, şu sözleri sıraladı:

Bu beraber 12'inci doğum günümüz şöyle bir dönüp baktım geçmişe, kiminde yoğun bakım kapısında, kiminde boğazın üstünde, kiminde ameliyathane kapısında ama hep el ele, omuz omuza ve bu doğum gününde karantinada...

"SEN BENİM EN GÜZEL YANIMSIN"

Daha yazılacak çok hikayeler, gezilecek çok yerler, biriktirecek çok anılar var. İyi ki varsın sevgilim. Sen benim en güzel yanımsın, hayat arkadaşım. İyi ki doğdun.