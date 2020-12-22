İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası´nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde mücadele eden milli yüzücü Merve Tuncel'den dünya rekoru geldi. Chelsea Guvecka'ya ait olan rekoru 15.45:29'luk derecesiyle kıran Merve Tuncel, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.



BAKAN KASAPOĞLU´NDAN MERVE TUNCEL İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası´nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dünya rekoru kıran milli yüzücü Merve Tuncel´i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul´da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası´nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15.45:29'luk derecesiyle Chelsea Guvecka'ya ait olan dünya rekorunu kıran milli yüzücü kardeşim Merve Tuncel´i yürekten kutlarım. Başarılı olma yolunda azim gösteren tüm sporcularımız emeklerinin karşılığını alarak bizleri gururlandırıyor. Elde edilen bu sonuçta emeği geçen herkesi tebrik eder, sporcumuza başarılar dilerim."