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HaberlerGündem3. SayfaMervenur Polat bulundu mu? Müge Anlı'da canlı yayında gözaltı
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Mervenur Polat''tan acı haber! Cesedini kargoyla göndermiş

Antalya'da 4 aydır şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 20 yaşındaki Mervenur Polat bir süredir kamuoyunun gündeminde geniş yer tutuyordu. Uzun süredir kamuoyunda cevabı aranan "Mervenur Polat bulundu mu?" sorusu cevabını buldu. Genç kadının kaybıyla ilgili şüphe oklarının çevrildiği Cüneyt Akyol'dan itiraf geldi. Bugün ise Mervenur'un ölümüyle ilgili diğer bir şüpheli isim olan Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı.

Mervenur Polat bulundu mu? Müge Anlı'da canlı yayında gözaltı

20 yaşındaki Mervenur Polat bundan 4 ay önce Antalya'da şüpheli şekilde kayboldu. Ailesi Mervenur Polat'a ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Olay incelenmeye başlandığında Mervenur Polat'ın kaybolmadan önce yaşadığı eve girerken güvenlik kamerası görüntülerinin olduğu ancak çıkışına dair görüntülerin olmadığı ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'YI ARAYIP İTİRAF ETTİ

Peki, Mervenur Polat'a ne olmuştu. Sorular cevap ararken Mervenur'un kaybolduğu sırada aynı evde bulunan ve Mervenur'un kaybıyla ilgili okların çevrildiği Cüneyt Akyol'dan cinayet itirafı geldi. Pazar akşamı Müge Anlı'yı arayan Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ın öldüğünü ve Mervenur'un cesedini kargoyla babasının evine gönderdiğini itiraf etti.

Cüneyt Akyol telefonla konuşurken Cüneyt Akyol'un telefonunu kullandığı arkadaşının babası, polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Akyol'u gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden Akyol, ilk itirafının ardından cinayet işlemediğini Mervenur Polat'ın uyuşturucu kullandığı için öldüğünü söyledi. Akyol, Mervenur Polat'ın ölümünden iki gün sonra Mervenur'u paketleyip kargoyla Mervenur'un babasının evine gönderdğini söyledi. Öte yandan kargo görevlisinin de Cüneyt Akyol'un arkadaşı olduğu ve daha önce video çektikleri ortaya çıktı. Akyol'un itirafı üzerine Mervenur'un cesedini babasının babasının evinin bulunduğu alana bırakan kurye de gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Mervenur'un öldüğü gün, mervenur'u son kez gören ve katil zanlısı Cüneyt Akyol'dan çekindiği için üçüncü kattan aşağı atladığını söyleyen Gökhan Hamurcu, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Masası ekiplerince canlı yayında gözaltına alındı.

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