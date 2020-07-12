Eylül ayında Madrid'de düzenlenecek olan İmagineindia Uluslararası Film Festivali'nde Eylem Kaftan'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı 'Kovan'da rol alan Meryem Uzerli, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.
'Kovan', 25 Eylül'de Türkiye'de vizyona girecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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