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Meryem Uzerli İspanya'da aday

Meryem Uzerli, 'Kovan'saki rolüyle İmagineindia Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday oldu

Meryem Uzerli
HABERTURK.COM

Eylül ayında Madrid'de düzenlenecek olan İmagineindia Uluslararası Film Festivali'nde Eylem Kaftan'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı 'Kovan'da rol alan Meryem Uzerli, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.
'Kovan', 25 Eylül'de Türkiye'de vizyona girecek.

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