Meryem Uzerli'nin kızı Lily, 5 yaşında

Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin 5'inci yaş günü için doğum günü partisi organize etti.

Partide, oyuncunun babası Hüseyin Uzerli, annesi Ursula Uzerli ve kız kardeşi Canan Uzerli ve büyük kızı Lara da yer aldı.

Meryem Uzerli, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayımladı.

REKLAM

Meryem Uzerli; "Mutlu yıllar Lilly, seni çok seviyoruz" notunu düştü. Oyuncu, bazı fotoğraflarda çocuklarının yüzüne pasta emojisiyle gizledi.

Meryem Uzerli'nin, 2014'te Can Ateş ile birlikteliğinden Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da geçiren oyuncu, 2021'de de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi. Meryem Uzerli, Lily Koi'nin babasının kim olduğunu hep saklamaya çalıştı.

Ancak Meryem Uzerli, Lily Koi'nin dünyaya gelmesinin ardından ABD'li olduğu iddia edilen sevgilisiyle bu fotoğrafı paylaştı. İsmi bilinmeyen kişinin Lily Koi'nin babası olduğu ileri sürülmüştü.