Meryl Streep filmde taklit ettiği düşünülen Anna Wintour ile buluştu

Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour, Hollywood'daki ikizi Meryl Streep ile dergi kapağını paylaştı.

30 yılı aşkın bir süredir Vogue'un başında bulunan ve bu süreçte bir popüler kültür ikonu haline gelen Anna Wintour, kendisini 'Şeytan Marka Giyer' ve 'Şeytan Marka Giyer 2' filmlerinde canlandıran Hollywood'daki ikizi Meryl Streep ile birlikte kapak pozu verdi.

Meryl Streep, film serisinde Wintour'dan esinlenildiği düşünülen, küstah ve acımasız bir moda dergisi editörü olan Miranda Priestly'i canlandırıyor.

Streep ve Wintour, dergi için 'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig'e röportaj verdi. "Meryl tarafından canlandırılmak büyük bir onur" diyen Wintour, Miranda Priestly karakterinin gerçek Wintour'dan uzak olduğunu ima etti. Wintour, karakteri “olağanüstü bir hediye” diye nitelendirdi.

Anna Wintour, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü Anne Hathaway ile birlikte sundu

“Yaşımı seviyorum. Kendimi her zamanki gibi canlı, heyecanlı ve bilinçli hissediyorum. Çocuklarımdan ve dünyanın dört bir yanındaki tüm ekiplerimden öğrenmeyi seviyorum. Her zaman heyecan verici" diyen Wintour, "Bence tecrübeyle birlikte denge ve orantı duygusu gelişiyor. Hayatın mükemmel olmadığını, işlerin ters gideceğini biliyorsunuz ve elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Ama işe yaramazsa, yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Bence yaş aslında bir avantaj” ifadesini kullandı.

Meryl Streep ve Anne Hathaway, yeni filmlerinin tanıtımını Güney Kore'de yaptı

Streep ile iş değiştirmek hakkında ne düşüneceği sorulduğunda Wintour şöyle dedi: Kesinlikle hayır. Kesinlikle hiçbir yeteneğim yok. Şarkı söyleyemem, dans edemem, oyunculuk yapamam, ellerimle beceriksizim, yemek yapamam, kesinlikle dikiş dikemem.

'Şeytan Marka Giyer', Vogue'da Wintour'un asistanı olan Lauren Weisberger'in aynı adlı romanından uyarlandı. Filmde Anne Hathaway, kurgusal Runway dergisinin buz gibi soğuk yayın yönetmeninin yanında asistan olarak işe giren, gazeteci olma hayali kuran bir kadını canlandırdı. Karakterin Anna Wintour’dan esinlendiği yorumu, yıllardır moda dünyasının en kalıcı popüler kültür anlatılarından biri olarak varlığını sürdürdü. 2006 yapımı orijinal filmin devamı olan 'Şeytan Marka Giyer 2', önümüzdeki ay sinemalarda gösterime girecek.