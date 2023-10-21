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        Haberler Dünyadan Meryl Streep ile Don Gummer boşanıyor - Magazin haberleri

        Meryl Streep ile Don Gummer boşanıyor

        Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanları olarak bilinen Meryl Streep ve Don Gummer, boşanma kararı aldı. Çift, 45 yıllık evliliklerini bitiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:12
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        Ünlü oyuncu Meryl Streep ile heykeltıraş Don Gummer, 1978'de evlenmişti. 45 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı alan çift, boşanıyor.

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        ALTI YILDIR AYRI YAŞIYORLARMIŞ

        İkilinin menajerinin konuyla ilgili yaptığı açıklama 'Page Six'te yer aldı. Sözcü, Mery Streep ile Don Gummer'ın altı yıldır ayrı yaşadıklarını duyurdu.

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        Çiftin menajerinin açıklamasına göre; Streep ile Gummer, birbirlerine her zaman değer vermeyi sürdürecek olsa da bundan böyle artık evli bir çift gibi yaşamamayı seçti. İkilinin kendi hayatlarını yaşamak istedikleri belirtildi.

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        DÖRT ÇOCUKLARI VAR

        Meryl Streep ile Don Gummer'ın, Henry Wolfe, Mamie Gummer, Grace Gummer ve Louise Jacobson adında dört çocuğu bulunuyor.

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        MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATMIŞTI

        Öte yandan Streep, 2002'de uzun ve mutlu evliliğin sırrını, "Îyi niyet ve arada bir susmak..." sözleriyle anlatmıştı.

        Meryl Streep, bir aileyi bir arada tutmanın tek bir yol haritası olmadığını ve her şeyin karşılıklı uzlaşmanın önemli olduğunu sözlerine eklemişti.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        #Meryl Streep
        #Don Gummer
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