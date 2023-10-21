Meryl Streep ile Don Gummer boşanıyor

DÖRT ÇOCUKLARI VAR Meryl Streep ile Don Gummer'ın, Henry Wolfe, Mamie Gummer, Grace Gummer ve Louise Jacobson adında dört çocuğu bulunuyor.

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MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATMIŞTI



Öte yandan Streep, 2002'de uzun ve mutlu evliliğin sırrını, "Îyi niyet ve arada bir susmak..." sözleriyle anlatmıştı.



Meryl Streep, bir aileyi bir arada tutmanın tek bir yol haritası olmadığını ve her şeyin karşılıklı uzlaşmanın önemli olduğunu sözlerine eklemişti.



Fotoğraflar: AP, Reuters