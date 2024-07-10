Meryl Streep ile Emily Blunt 'Şeytan Marka Giyer'in devam filmiyle geliyor

Bir döneme damga vuran 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada) filminin devamı çekiliyor. 2006 yapımı çok izlenilen filmin senaristi Aline Brosh McKenna'nın devam projesi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

18 yıl önce çekilen film, orijinal kadrosuyla dönebilir. Başrol oyuncuları Meryl Streep ve Emily Blunt'un yeni filmde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer başrol oyuncusu Anne Hathaway ile ilgili henüz bir bilgi yok.