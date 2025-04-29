Merzigo ile Pakistanlı Hum TV arasında anlaşma

Yüzde 100 Türk sermayeli, Merzigo markasıyla tanınan Key Networks Holding Anonim Şirketi’nin yüzde 100 iştiraki olan Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi (“Merzigo”) ile Pakistan’ın en büyük televizyon yayıncılarından biri olan Hum Network Limited’in yüzde 100 iştiraki olan HUM FZ LLC (“Hum TV”) arasında anlaşma yapıldı. Bu sözleşmenin iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendireceği aynı zamanda 70 milyon Amerikan dolarına kadar çıkan bir iş potansiyeli getireceği ifade edildi.

Sözleşme kapsamında Merzigo, Hum TV’ye ait fikri mülkiyet hakları ve programların dünya genelinde dijital dağıtımının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütecek. Merzigo, teknik altyapısını kullanarak, özellikle Güney Asya diasporası arasında hâlihazırda geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Pakistan yapımı dizileri ve içerikleri küresel ölçekte dağıtacak.

Hum TV ise, Merzigo’nun Türk içerik üretim ağı ile iş birliği yaparak Türk yapımlarını Pakistanlı izleyicilere ulaştıracak.

Sözleşme, Merzigo’nun HUM TV’ye ait tüm dijital içeriklerin düzenlenmesi, optimize edilmesi, gelirlerinin maksimize edilmesi, altyazı ve dublaj süreçlerinin yürütülmesi ve içeriklerin farklı platformlara uyum sağlaması için yeniden yapılandırılması gibi geniş kapsamlı hizmetleri üstlenmesini öngörüyor.