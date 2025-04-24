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        Haberler Müzik MESAM ve MSG'den açıklama

        MESAM ve MSG'den açıklama

        MESAM ve MSG, kuaförlere yönelik telif açıklaması, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında, "MESAM-MSG'nin kuaförler ve güzellik merkezleri için metrekare başına 6 bin TL telif talep ettiği" şeklinde çıkan haberler üzerine iki büyük meslek birliği ortak açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:24
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        MESAM ve MSG'den açıklama
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        MESAM Başkanı Recep Ergül ve MSG Başkanı Ferhat Göçer’in imzasını taşıyan açıklamada yanlış bilgilerle yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bir kuaför veya güzellik merkezinin tüm metrekare için yıllık ödemesi gereken ortalama toplam telif bedelinin yaklaşık 6 bin TL olduğunun belirtildiği açıklamada,”Yani günlük 1 kişinin saç tıraşı bile çaldığı müziğin 1 yıllık telifine yetmektedir” dendi.

        Talep edilen telif bedelinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan eser sahiplerinin hakkı olduğunun yer aldığı açıklamada şunlar dendi; “Asıl mağdur olan bu müzikleri üreten eser sahipleridir. Eser sahiplerinin büyük bölümü sosyal güvenceden yoksun ve zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, yaklaşık 1 saatlik cirosu ile bile 1 yıl süre ile çaldığı müziğin telif hakkını ödemek istemeyen işletmelerin ne tür bir mağduriyeti olabilir? Bir işletme müziğe ihtiyaç duymuyor ve çalmıyorsa, hiçbir meslek birliğinin telif talep etme hakkı yoktur. Ancak ticari bir işletmede müzik çalınıyorsa (hangi aygıt üzerinden çalarsa çalsın) ilgili yasaya göre telifini ödemek zorundadır. Ödeyeceği rakam ise tükettiği elektrik bedelinden bile daha düşüktür. Bunun bile ödenmek istenmemesi kabul edilemez. Bir şarkının meydana gelmesi, tüketilen manevi emeğin yanı sıra maddi olarak da yaklaşık 300.000 liradır. Sanatçılar bu harcamaları kendi ceplerinden yaparken, her yerde ücretsiz tüketilsin diye mi yapıyorlar? Şikâyetçi olan kuaför salonlarına gidip hiçbir ücret ödemeden hizmet alabiliyor muyuz mesela?”

        Açıklamada, toplu hak takibi yapan meslek birlikleri olarak, 5846 sayılı FSEK Kanunu ile güvence altına alınmış eser sahiplerinin haklarını korumaya devam edeceği de yer aldı.

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        #MESAM
        #msg
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