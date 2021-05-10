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Mescid-i Aksa olayı nedir? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir?

Medya gündeminin en önemli başlıklarından biri de Mescid-i Aksa olayları... İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Peki Mescid-i Aksa olayı nedir? Mescid-i Aksa önemi nedir? İşte detaylar...

Mescid-i Aksa olayı nedir? Mescid-i Aksa önemi nedir?

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddete tepkiler geliyor. İşte Mescid-i Aksa hakkında merak edilenler...

MESCİD-İ AKSA OLAYI NEDİR?

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliye kararının ardından artan gerginliği kapalı oturumda görüştü.

Toplantının ardından açıklama yapan BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanı Çin'in BM Büyükelçisi Zhang, Doğu Kudüs'te artan gerginlik ve şiddetten derin endişe duyduğunu ifade etti.

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmaların rahatsız edici olduğunu belirten Zhang, sivillere yönelik şiddeti kınadı.

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanların ilk mescidi olan Mescid-i Aksa, tarih boyunca müslüman toplumu için büyük önem taşımıştır. Buna bağlı olarak Kudüs’e giden ya da gidemeyen birçok müslümanın, Kudüs’teki kutsal yapılar arasında hakkında en çok soru sorduğu kutsal bir mekandır.

Mescid-i Aksa Müslümanlar için kutsal sayılmasının yanı sıra, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından da kutsal sayılan dini bir mekandır. Bu noktada ‘Mescid-i Aksa’nın Üç Din İçin Önemi Nedir?’ sorusu da ön plana çıkmaktadır.

Yahudiler için önemi Ağlama Duvarı’nda yaptıkları ibadettir. Mescid-i Aksa’nın bizim için önemi yüksektir. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi Hz. Muhammed’in miracının burada gerçekleşmesidir. Öte yandan Kuran-ı Kerim'deki İsra suresinin ilk ayetinde Mescid-i Aksa'nın adına yer verilmiştir. Mescid-i Aksa’nın Hristiyanlar için önemi ise bu dinin Kudüs’ten yayılmaya başlaması ile ilgilidir. Dolayısıyla Mescid-i Aksa’nın diğer dinler için önemi de yüksektir.

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