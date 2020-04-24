Meslek liseleri bu kez sağlıkçıların sağlığı için üretti

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın koronavirüs pandemisi ile mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucu, bu kez sağlıkçıları hastaya müdahale sırasında koruyan kritik ürünlerden biri olan video laringoskop cihazı yerli kaynaklarla geliştirilerek seri üretime hazır hale getirildi.

Video sistemi yazılımı da meslek öğretmenler tarafından geliştirilen Video Laringoskop cihazı tamamen İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretildi.

Cihazın klinik testleri de başarılı bir şekilde tamamlandı. Alanın profesyonellerinden cihaza ilişkin olumlu geri bildirimler alındı. Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak izinlerin tamamlanmasından sonra bir ay içinde cihazın seri üretimine başlanabilecek.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi bu süreçte meslek liselerimizin üretim kapasitesini harekete geçirdik. Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde Valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Farklı illerde meslek liselerinde kurduğumuz AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesini ve UVC Hava Sterilizasyon Cihazını üretmeyi başardık. Bu ürünlere şimdi bir yenisini, video laringoskop cihazını eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen video laringoskop cihazı ile artık AR-GE merkezlerinde üretim çeşitliliğini artırdıklarının altını çizen Özer şunları söyledi: “Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakârca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Cihazın üretilmesinde büyük emek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hale Bağçe Özbaş’a, Okul Müdürümüz Aykut Yılmaz’a, Elektrik-Elektronik alanı öğretmenlerimiz Taştan Babur, Öztürk Tosun ve Ercan Aydemir’e üstün gayretleri için ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

Laringoskop nedir?

Laringoskop genel olarak entübasyon esnasında larenksin daha kolay görülmesi ve entübasyon tüpünün trakeaya doğru yerleştirilmesi amacı ile kullanılan bir cihaz. Klasik laringoskoplarda uygulayıcı direkt olarak ağızdan bakarak ses tellerini görmeye çalışıyor. Bunun için hastanın boynunun katlanarak geriye doğru hareket ettirilmesi, laringoskop vasıtasıyla güç kullanarak dilin yukarı kaldırılması ve uygulayıcının eğilerek hastanın ağız seviyesinden ses tellerini görmeye çalışmasını gerektirir.

Video laringoskop cihazında ise görüntü mikro kameraya aktarılır. Dolayısıyla ekranda ses tellerinin büyütülmüş net bir görüntüsü elde edilir ki bu endotrakeal entübasyon işlemini kolaylaştırır, başarı şansını artırır ve işlem süresini kısaltır. Hastanın boynunun katlanarak geriye hareket ettirilmesi gerekmez. Bu durum boyun yaralanması şüphesi olan hastalarda kritik bir önem taşır. Ayrıca doktorun hastaya yaklaşmasının önüne geçer. Ülkemizde laringoskop üretimi yapılmamakta ve bu nedenle görüntü ses tellerinin sadece birkaç santimetre uzağından endirekt olarak elde edilerek monitörle birlikte kullanılan video laringoskop cihazları ağırlıklı olarak yurtdışından ithal edilmektedir. Geliştirilen ve üretilen video laringoskop cihazı bu kapsamda ülkemizde büyük bir katkı sağlayacaktır.