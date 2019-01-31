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Milli Eğitim Bakanlığına ( MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde, 2018'de yapılan üretimden 250 milyon lira gelir elde edildi.
AA'nın haberine göre; Bakanlık, 2018 yılında döner sermaye kapsamında en fazla üretim yapan ilk 50 ili ve ilk 50 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını açıkladı.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerindeki döner sermaye işletmelerinde 2018 yılı üretiminden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre arttı.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bulunan 801 döner sermaye işletmesinde, 2018 yılında yapılan üretimden 250 milyon lira gelir elde edildi. 2017 yılında 774 döner sermaye işletmesinde 217 milyon liralık üretim yapıldığı göz önüne alındığında 2018 yılında gelirlerin yaklaşık yüzde 15 arttığı ortaya çıktı.
EN BÜYÜK GELİR SAĞLAYAN İLLER: ANKARA, ANTALYA VE İSTANBUL
Bakanlık verilerine göre, 2018 yılında bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan üretim nedeniyle Ankara'da yaklaşık 31 milyon, Antalya'da yaklaşık 15 milyon ve İstanbul'da yaklaşık 12 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.
Bu illeri sırasıyla yaklaşık 11 milyon liralık üretimle İzmir ve yaklaşık 9 milyonluk üretimle Şanlıurfa izledi. Bu illerin 2017 yılı üretim performansları karşılaştırıldığında sadece İstanbul'da üretimin düştüğü, diğer illerin üretim kapasitelerinin arttığı ve ilk beş ildeki en fazla üretim artışının Şanlıurfa'da gerçekleştiği görüldü.
EN BÜYÜK ÜRETİM KAPASİTESİ ALTINDAĞ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDE
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeleri arasında en fazla geliri Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi sağladı.
Yaklaşık 5,5 milyon liralık üretim yapan Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezini, yaklaşık 5 milyon liralık üretimle Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve yaklaşık 4,9 milyon liralık üretimle Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.
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