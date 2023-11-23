Mesnevi nedir? Nazım biçimi olan mesnevi ne demek, özellikleri ve örnekleri neler?
13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan mesnevi nedir? Mesnevi nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve mesnevi örneklerini sizler için hazırladık.
Sözlük anlamı “ikişer ikişer” anlamındaki mesnâ kelimesinden gelen mesnevi beyitlerle yazılan ve edebiyatımızda sıklıkla kullanılan bir nazım biçimidir. Mesnevi nazım biçimi olarak ilk defa Fars edebiyatında kullanılmıştır. Dini, tasavvufi, tarihi, ilmi, destani konuların işlendiği mesnevi nazım biçimi uzun hikayelerin anlatımında da kullanılan bir biçimdir.
Mesnevi Nedir?
Beyitlerle yazılan mesnevide her beyit kendi içinde kafiyelidir. Bu sebeple divan şairleri uzun hikayeleri yazmak için bu nazım biçimi kullanmışlardır. Mesneviler Divan edebiyatının hikaye ve roman türü olarak kabul edilir. Mesnevilerde beyit sınırlaması yoktur. Mesnevinin bizim edebiyatımızdaki ilk örneklerine 13. yüzyılda rastlarız. Anadolu coğrafyasında telif edilen ilk Türkçe mesnevi Yunus Emre’nin Risâletü'n-nushiyye isimli eseridir.
Mesnevi Özellikleri nelerdir?
Kaside Örnekleri Nelerdir?
Felek ayırdı meni cevr ile cânânumdan
Hazer etmez mi aceb nâle vü efgânumdan
Oda yandurmasa bir şu‘le ile nüh feleği
Ne biter âteş-i âh-ı dil-i sûzânumdan
Gam-ı pinhân meni öldürdi bu hem bir gam kim
Gül-ruhum olmadı âgeh gam-ı pinhânumdan
Fuzuli
Bir eşek var idi zâif ü nizâr
Yük elinden katı şikeste vü zâr
Gâh odunda vü gâh suda idi
Dün ü gün kahr ile kısuda idi
Ol kadar çeker idi yükler ağır
Ki teninde tü komamışdı yağır
Şeyhi