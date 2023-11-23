Murabba Nedir? Nazım Biçimi Olan Murabba Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Murabba Nedir? Nazım Biçimi Olan Murabba Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Murabba nedir? Nazım biçimi olan murabba ne demek, özellikleri ve örnekleri neler? 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan murabba nedir? Murabba nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve murabba örneklerini sizler için hazırladık.

Sözlük anlamı “Divan şiirinde, dörder mısralık bendlerden oluşan musammat nazım şeklindeki manzume.” olan murabba, divan edebiyatının nazım biçimlerinden biridir. Murabba, İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiş bir türdür. Rubai, tuyuğ ve şarkı gibi diğer divan edebiyatı nazım biçimlerinin birimi olan dörtlüklerle yazılır. Divan edebiyatında 15. Yüzyılda Ahmed Paşa tarafından kullanılan murabbanın, Tanzimat dönemindeki temsilcisi Namık Kemal’dir.

Murabba Nedir?

Dörtlüklerle kaleme alınan murabba, divan edebiyatının diğer nazım biçimleri gibi aruzla yazılır. Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Dörtlük yani bent sayısı 3 ile 7 arasındadır. Yapısal özellikleri divan edebiyatının diğer nazım biçimlerinden olan tuyuğ ve rubaiye benzese de hem bent sayısı hem de dil bakımından tuyuğ ve rubaiden farklıdır. Murabba’da kullanılan dil edebi, ağır ve ağdalı bir dildir.

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Murabba Özellikleri nelerdir?

Murabbanın nazım birimi dörtlüktür.

İlk dörtlük kendi içinde kafiyelidir. Geri kalan dörtlüklerde ise 4. dize, ilk dörtlük ile kafiyelidir.

Kafiye düzenleri aaaa, bbba, ccca … şeklindedir.

İlk dörtlüğü kafiyeli olmayan veya sonraki dörtlüklerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da mevcuttur.

Dörtlük yani bent sayısı 3 ile 7 arasındadır.

Aruz ölçüsüyle yazılır. Belirli bir kalıp sınırlaması yoktur.

Murabba, İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir.

Murabbalar, son dizelerin tekrar etme durumuna göre isimlendirilir. Dördüncü dizelerin nakarat olarak tekrar ettiği murabbalara “mütekerrir murabba”, tekrarlanmayan murabbalara “müzdeviç murabba” denir.

Murabbalarda bir konu sınırlaması olmamakla beraber övgü, yergi, manzum, mektup ve mersiye yazılırken sıklıkla murabba kullanılmıştır.

Murabbalar, halk edebiyatındaki koşmalara benzediğinden divan şairleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

yüzyıldan sonra yazılan murabbaların büyük bir kısmı bestelenmek amacıyla söylenmiştir.

Murabbada kullanılan dil ağır ve ağdalıdır.

yüzyılda Ahmed Paşa tarafından kullanılmıştır.

Aşki, Muhibbi, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli ve Hayreti en iyi ve önemli şairlerindendir.

Tanzimat döneminde Namık Kemal çok sayıda murabba kaleme almıştır.

Murabba Örnekleri Nelerdir?

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Geçti cânânın firâkı cânıma

Tîr-i cevri gibi girdi kanıma

Nâleden bir kimse gelmez yanıma

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Bahr-i aşkına olal'dan âşinâ

Yad oluptur cümle-i âlem bana

Yalınız kaldım garîb ü mübtelâ

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Yaktı yandırdı beni nâr-ı firâk

İşidenlerden ırak olsun ırak

Hey ne müşkil derd olur bu iştiyâk

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Derd-i mendine şefâat eylesin

Hâtırım sorsun inâyet eylesin

Bî-vefâlıktan ferâgat eylesin

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

Âşık olal'dan ana leyl ü nehâr

Aşkım artar eksilir sabr u karâr

Olmasın Yahyâ gibi mahzûn u zâr

Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma

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Yahya Bey

Yüz çevürdün çünkü benden yâr-ı ağyâr ol begüm

Dimeyem ben ömrüm oldukça bana yâr ol begüm

Gün gibi hüsn ile bir şâh-ı cihân-dâr ol begün

Var heman simden girü sağ ol begüm var ol begüm

Âşık-ı sâdıklarun hâlin diğer-gûn eyledün

Gûşe-i fürkatde herbirini mecnûn eyledün

Çünkü Yahya bendeni pür-derd dü mahzûn eyledün

Var heman simden girü sağ ol begum var ol begüm

Taşıcalı Yahya

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