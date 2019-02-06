Sosyal ağ Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’a gönderilen mesajları karşı taraftan silme özelliği geldi. Facebook’un daha önce WhatsApp’ta sunduğu “Herkesten Sil” özelliği artık Faceboook Messenger’da da kullanılabilecek.

Platforma gelen bu yeni özellikle artık kullanıcılar, Messenger üzerinden gönderdikleri mesajları hem kendi taraflarında hem de karşı taraftan silebilecek.

Messenger’da ‘herkesten sil’ özelliğini kullanabilmek için WhatsApp’takine benzer şekilde, gönderdiğiniz mesajın üzerinde parmağınızı basılı tutup, ardından ‘herkesten sil’ seçeneğine dokunmak yeterli olacak.

10 DAKİKA SÜRESİ VAR

Bu şekilde kullanıcılar gönderdikleri mesajı hem kendilerinden hem de karşı taraftan silebilecek. Bu işlemi yaptığınızda, karşı tarafa sizin sözkonusu mesajı sildiğinize ilişkin bir bildirim de gidecek.

Facebook Messenger için ‘herkesten sil’ özelliği için Kasım 2018’den bu yana çalışıyordu. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in de bu yenilik çalışmaları kapsamında başkalarına gönderdiği mesajları sildiği ortaya çıkmıştı.

Messenger’a gelen ‘herkesten sil’, mesaj gönderildikten sonraki ilk 10 dakikla içinde kullanılabilecek. Ancak Facebook’un bu süreyi WhatsApp’ta olduğu gibi uzatması bekleniyor.

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Hatırlanacağı üzere WhatsApp 2017 yılının son aylarında “Herkesten Sil” seçeneğini kullanıma sunmuş, gönderilen mesajları karşı taraftan silmek için 7 dakikalık bir süre tanımlamıştı. Bu süre Mart 2018’de 1 saat 8 dakika 16 saniyeye, Ekim 2018’de ise 13 saat 8 dakika 16 saniyeye kadar çıkarılmıştı.