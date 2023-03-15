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Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi de Suudi Arabistan'a transfer olabilir! Son yıllarda spor yatırımlarını artırmayı ve turizm sektörünü canlandırmayı hedefleyen Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinin Messi'ye çılgın teklif yaptığı öne sürüldü!

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  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    El Chiringuito'da yer alan habere göre, Al Hilal'in, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan temsilcisinin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yıllık 300 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Messi'nin babası Jorge Messi'nin transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği ifade edildi. 
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Baba Messi'nin 2 yıllık 600 milyon euro'luk bir anlaşma için müzakerelere devam ettiği iddia edildi.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    PSG'de bu sezon 31 maça çıkan Lionel Messi, 18 gol, 17 asistlik bir performans sergiledi.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan'ın Messi'yi de ülkeye getirerek Cristiano Ronaldo ile olan projeyi başka bir boyuta taşımayı planladığı da öne sürüldü. 
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Messi'nin ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamıştı. 
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ülkenin en önemli kulüplerinden Al Nassr'a transferiyle yatırım ve ekonomik kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan basınında, Ronaldo'nun 2025'e kadar sürecek sözleşmesinde yıllık maaşının 75 milyon avro olduğu iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazancının, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Sosyal medyada dünya çapında en çok takip edilen kişilerden biri olan Ronaldo, sportif değerinin ötesinde Suudi Arabistan için doğrudan ve dolaylı bir tanıtım olarak değerlendiriliyor.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Ronaldo, üç platformda 795 milyona ulaşan hayran kitlesiyle sosyal medyadaki en popüler futbolcu olmayı sürdürüyor.

     

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Ronaldo'nun Instagram'da yaklaşık 530 milyon, Twitter'da 106 milyon ve Facebook'ta 159 milyon takipçisi bulunuyor.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

     

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile sözleşme imzalamasının ve ülkeye adım atmasının ardından "#Ronaldo" etiketi birkaç gün boyunca trend listesinde kaldı. Bu da Suudi Arabistan'ın adının iletişim platformlarındaki dolaşımını artıracak bir adım olarak görülüyor.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Al Nassr takımına gelince, işler çok farklı. Çünkü Ronaldo gibi bir oyuncuyla anlaşmak promosyon, teknik ve genel düzeyde pek çok şeyi değiştirecek.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Portekizli yıldızın Suudi Arabistan Ligi'nin yanı sıra Asya Kupası Şampiyonası'na da güçlü katkısı olacak. Ronaldo'nun adı tek başına turnuvanın formatını değiştirebilecek ve küresel takip ve sponsorlukları çekebilecek kapasitede.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    TURİZM SEKTÖRÜ CANLANDIRILMAK İSTENİYOR

    Suudi Arabistan, normal koşullarda günlük ortalama 11 milyon varil petrol üretim ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi ve günlük ortalama 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı durumunda. Bu, ülkenin toplam gelirin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Riyad yönetimi, gelirlerini çeşitlendirme amacıyla birkaç yıl önce açıkladığı "2030 Vizyonu"na büyük önem veriyor. Ronaldo transferinin de bu vizyona önemli katkı sağlaması bekleniyor.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan, açıkça bahsetmese de yıldız futbolcuyla anlaşmasıyla "hac ve umre dışında" turizm endüstrisini canlandırmak istiyor.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Riyad'ın Ronaldo'yu getirerek herhangi bir Batılı ailenin ülkede özgürce ikamet edebileceği mesajını verdiği değerlendiriliyor.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" kapsamında ülkeye yılda 100 milyon turist çekmenin yanı sıra 2030'da turizm sektöründe 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedefliyor.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Turizm sektörünün 2022'de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) katkısı yüzde 5,3 seviyesindeydi. 2030'a kadar turizmin GSYİH içindeki payının yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    SPOR YATIRIMLARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

    Spor yatırımı, Avrupa ve Güney Amerika'daki kulüplerin satın alınmasıyla başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez yatırım kanallarının en önemli ayaklarından biri haline geldi.

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Cristiano Ronaldo anlaşması öncesi Ekim 2021'de, şu an İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan Newcastle United'ı 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Riyad, bu adımlarla spor yatırımlarını da artırmayı hedefliyor.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Suudi Arabistan, yabancı yatırımlar için bir dizi kolaylık ve teşvik yoluyla küresel bir ticaret ve finans merkezine dönüşme çabalarına paralel olarak turizmde de bölgesel bir merkez haline gelmek için güçlü bir rekabet ortamına girmiş görünüyor.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 

     
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından önceki ay feshedildi.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.
  • Messi için çılgın rakam: 600 milyon euro!

    Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

     

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