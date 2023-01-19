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Messi ile Ronaldo'nun maçında gol yağmuru! Kazanan PSG oldu

Messi'li Paris Saint-Germain (PSG) ve Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla karşı karşıya geldi. Özel maçta kazanan 5-4'lük skorla PSG oldu. Mücadelede Messi 1, Ronaldo 2 gol kaydetti. Messi ile Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. İşte detaylar

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  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Messi oldu.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. 
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. 
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı. 
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Sergio Ramos ve Hyun-Soo'nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60. dakikada Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 90+4. dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Karşılaşmanın 61. dakikasında Ronaldo, 62. dakikasında ise Messi, Neymar ve Mbappe oyundan çıktı.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    PSG forması giyen Juan Bernat, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıktı.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

    İşte tarihi maçtan kareler:
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE
  • Messi ile Ronaldo son kez karşılaştı: 5-4! Ronaldo'dan 2, Messi'den 1 gol - Messi Ronaldo maç sonucu - Messi Ronaldo maçı kaç kaç bitti? Messi Ronaldo maç ÖZETİ İZLE

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