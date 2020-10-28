Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanına konuk olacak Barcelona'da deprem... Başkan Josep Maria Bartomeu, yönetimiyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından istifa etti.

Sezon başında Messi'nin takımdan ayrılmasına izin vermeyen Bartomeu, süreci iyi yönetemediği gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Bartomeu'nun kupasız kapatılan geçen yılın ardından da istifası sık sık gündeme gelmişti.

Bartomeu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Josep Maria Bartomeu, Barcelona'da 2014'ten bu yana başkanlık yapıyordu.