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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ve Avustralya karşı karşıya geldi. Messi, bininci resmi maçına çıktığı gecede Diego Maradona'yı geride bırakırken Arjantin çeyrek biletini alan takım oldu

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  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Arjantin'in golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 58. dakikada Julian Alvarez'den geldi.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Arjantin çeyrek finalde, ABD'yi eleyen Hollanda ile eşleşti. 9 Aralık Cuma günü yapılacak çeyrek final karşılaşması, Lusail Stadı'nda oynanacak.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadele, Arjantin'in kontrolünde başladı. Çok adamla rakip yarı sahada olan "Tangocular", aradıkları net fırsatları yakalamakta ise zorlandı.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Kilidi açan isim ise 35. dakikada Lionel Messi oldu. Sağ kanatta topla buluşan Messi, ceza sahası önündeki De Paul'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. 
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    De Paul'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topu Otamendi, Messi'nin önüne bıraktı. Messi de ayak içiyle yerden yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin, ikinci golünü 58. dakikada buldu. Avustralya kalecisi Ryan topu uzaklaştırmakta gecikince Alvarez, topu kaptı. 
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Alvarez, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Avustralya tur için umutlandığı golü 77. dakikada attı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Goodwin, ceza sahası dışından gelişine gelen topa çok sert vurdu, savunmada Fernandez'e çarparak yön değiştiren top ağlara gitti: 2-1.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Avustralya beraberlik golüne 81. dakikada Aziz Behich ile çok yaklaştı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Aziz, altıpas önünde kayarak vuruşunu yapmak istedi, savunmaya çarpan top kornere gitti.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Arjantin, 89. dakikada 3. golüne çok yaklaştı. Messi, Avustralya ceza sahasına doğru hızla hareketlendi, üç oyuncuyu üzerine çeken Messi, ceza sahasında uygun pozisyondaki Lautaro Martinez'e pasını attı. 
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Martinez'in uygun pozisyonda gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı. Lautaro Martinez, 90+3 dakikada yine Messi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu, bu kez sert şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin çeyrek finale yükselmeyi başardı. 
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    1000. MAÇINDA 789. GOLÜ

    Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, kariyerindeki 1000. maçta 789. golüne imza attı.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Avustralya karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Messi, 1000. maçını da boş geçmedi.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

    Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Messi, şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Messi, 10 golüyle Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Messi ayrıca, Dünya Kupalarında 8 gol atan Cristiano Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

    Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi 45 bin 32 taraftarın izlediği açıklandı.
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi
  • Messi, Maradona'yı geçti, Arjantin çeyrek finale yükseldi

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