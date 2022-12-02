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Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında listenin başında olan Lionel Messi, başarılı futbolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Yıldız ismin eşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla iltifatlar alıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun paylaşımları...

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  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!

    2017 yılında Antonela Roccuzzo ile evlenen Messi, eşinin lise aşkı olduğunu açıklamıştı. Antonela Roccuzzo ve Messi çifti 3 erkek evlat sahibi fakat Antonela doğum yapmasına rağmen fiziğiyle adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcunun eşine sosyal medyadan övgüler yağıyor. 
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!

    MESSI KİMDİR?

    24 Haziran 1987 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Messi'nin tam adı, Lionel Andrés "Leo" Messi'dir.  Forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde forma giyen dünyaca ünlü yıldız, daha 21 yaşındayken Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır. Hayatını 25 Kasım 2020'de kaybeden Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i olarak göstermektedir.
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!

    MESSI VE ANTONELA ROCCUZZO NE ZAMAN EVLENDİ?

    Messi eşiyle 2009 yılından beri birlikte olduğunu açıklamıştı. Yıldız isim ve Antonela 30 Haziran 2017'de evlendi.
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!

    21,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanan Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, paylaştığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekti. 3 çocuk annesinin kusursuz fiziğine övgüler yağdı. Dünyaca ünlü futbolcunun eşine, "Kusursuz", "Adeta büyüleyici" gibi yorumlar yapıldı.
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!

    İşte Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun paylaşımlarından bazıları...
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!
  • Messi'nin eşini bir de Instagram'da görün! Dünyaca ünlü futbolcunun hayat arkadaşına sosyal medyada iltifatlar yağıyor!

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