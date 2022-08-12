Messi ve Neymar'a büyük şok!

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. France Football dergisi, erkek futbolunda 2022 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi.

Ödülü 7 kez kazanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk defa adaylar arasında yer almadı.

PSG'den Neymar'ın da giremediği listede Barcelona'dan Robert Lewandowski, Liverpool'dan Muhammed Salah, ödülü 5 kez kazanan Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve bu yılın favorisi olarak gösterilen Real Madrid'den Karim Benzema kendilerine yer buldu.