Mesud Pezeşkiyan, Muhammed bin Selman ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD'nin tehditleri ve bölgesel güvenlik ile ikili ilişkileri görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, ülkede binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylarda ABD ve İsrail'in desteklediği bazı grupların çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisini öldürdüğünü, kamuya ait alanlar, yardım ekipmanları, pazar yerleri ile ibadethanelerde de ciddi hasara yol açtığını belirterek, İran'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladıklarını ancak toplumun tepkisiyle bu hedeflerin gerçekleşmesinin engellendiğini söyledi.

REKLAM

Son gelişmeler sırasında İran'a destek veren İslam ülkelerine, özellikle Suudi Arabistan'a teşekkür eden Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalıların tehditleri ve psikolojik operasyonları bölgenin güvenliğini bozmayı amaçlamaktadır ve onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir. İslam ülkelerinin birliğinin ve beraberliğinin bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışı garanti ettiğine inanıyorum ve bu nedenle İslam ülkelerindeki değerli kardeşlerimizin bu konudaki rolü çok önemlidir."