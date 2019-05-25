Premier lig ekiplerinden Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, arabasını satılığa çıkardı. Mat gri renkte bir Mercedes-AMG S 63 Coupe kullanan Türk kökenli oyuncu, arabasını Nord Automobile isimli bir galeride elinden çıkarmaya çalışıyor.

Galerinin sitesinden alınan bilgiye göre, otomobilde 119 bin 900 euro fiyat biçiliyor. 28 bin 27 kilometredeki otomobilin trafiğe çıkış tarihi ise 25 Mayıs 2016 olarak açıklanıyor.

Mesut Özil'in Mercedes'inin kaputunun altında 5461 cc'lik V8 çift turbo bir motor yer alıyor. Otomobilin gücü 585 beygir torku ise 900 Nm olarak açıklanıyor.

SPONSOR OLMUŞTU

Mercedes-Benz 2016 yılında Özil'e sponsor olmuştu. 2018 yılında ise yıldız futbolcunun Alman milli takımını bırakması sürecinde tarafların karşılıklı açıklamaları kamuoyunda ses getirmişti.

Öyle ki, o dönem Mercedes tarafından yapılan açıklamalar, Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların tepkisini çekmişti. Söz konusu anlaşmanın süresi geçen yılın sonunda ise sona ermişti.