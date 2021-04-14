Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 32 yaşındaki futbolcu, ABD'li iş adamları Al Tylis ve Sam Porter ile birlikte dünyaca ünlü manken Eva Longoria, model Kate Upton ve beyzbol yıldızı Justin Verlander ile Meksika Süper Ligi takımlarından Necaxa'nın %50 hissesini aldı.

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