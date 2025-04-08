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        Meta, Instagram’da gençler için canlı yayını kısıtlıyor

        Meta, Instagram'da 16 yaş altı gençler için canlı yayını ebeveyn iznine bağlayarak kısıtlarken, çıplaklık içeren görüntüleri bulanıklaştıran özellikleri güçlendiriyor ve genç hesapları sistemini Facebook ile Messenger'a taşıyarak 18 yaş altı kullanıcıların güvenliğini küresel çapta artırmayı hedefliyor. Türkiye'de de sosyal medya için yaş kısıtlaması planları gündemde.

        Giriş: 08.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:36
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        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
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        Teknoloji devi Meta, genç kullanıcıların çevrimiçi güvenliğini artırmak için Instagram’da yeni kısıtlamalar getiriyor. 16 yaşından küçükler, ebeveyn izni olmadan Instagram Live özelliğini kullanamayacak. Ayrıca, direkt mesajlarda çıplaklık içerdiği şüphelenilen görüntüleri bulanıklaştıran bir özelliği devre dışı bırakmak da ebeveyn onayına bağlı olacak. Bu yenilikler, Instagram’ın geçen yıl hayata geçirdiği “genç hesapları” sisteminin Facebook ve Messenger’a genişletilmesiyle birlikte duyuruldu. Yeni kurallar ilk olarak ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da uygulanacak ve gençlerin dijital deneyimini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

        AMAÇ GENÇLERİN KARŞILAŞABİLECEĞİ RİSKLERİ AZALTMAK

        Meta’nın yeni kurallarına göre, 16 yaşından küçük Instagram kullanıcıları ebeveynlerinden onay almadan canlı yayın yapamayacak. Bu adım, gençlerin çevrimiçi ortamda karşılaşabileceği riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Bunun yanı sıra, gençlerin direkt mesajlarında şüpheli çıplaklık içeren görüntüleri bulanıklaştıran bir güvenlik özelliği varsayılan olarak etkin olacak ve bu ayarı değiştirmek için yine ebeveyn izni gerekecek.

        MESSENGER’DA ÖZEL HESAPLAR

        Dünyada 54 milyon 18 yaş altı kullanıcı tarafından kullanılan Instagram genç hesapları sistemi, artık Facebook ve Messenger’da da devreye girecek. Bu hesaplar, ebeveynlere çocuklarının uygulama kullanım süresini sınırlama, belirli saatlerde erişimi kısıtlama ve kiminle mesajlaştığını görme gibi imkanlar sunuyor. 16 yaşından küçükler bu ayarları değiştirmek için ebeveyn iznine ihtiyaç duyarken, 16-17 yaş grubundakiler kendi tercihlerine göre düzenleme yapabilecek. Meta, 13-15 yaş arasındaki kullanıcıların %90’ından fazlasının varsayılan kısıtlamaları koruduğunu ifade etti.

        TÜRKİYE’DE DE SOSYAL MEDYA YAŞ SINIRLAMASI

        Türkiye’de de sosyal medya platformlarında gençlerin güvenliğine yönelik adımlar gündemde. Hükümet, 18 yaş altı kullanıcıları zararlı içeriklerden korumak için sosyal medya şirketlerine yaş kısıtlamaları ve ebeveyn denetimi gibi önlemler alma zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, çocuk istismarı, siber zorbalık ve uygunsuz içeriklere karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz senenin son aylarından bu yana gündemde olan sosyal medyada yaş kısıtlamasına dair açıklamada bulundu, Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin" ifadelerini kullanmıştı. Meta’nın attığı adımların, Türkiye’deki bu süreçte sosyal medya platformlarına örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.

        İNGİLTERE’NİN ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİK YASASI

        Bu duyuru, İngiltere’de Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın uygulanmaya başlamasıyla aynı döneme denk geldi. Yasa, Facebook, Google ve X gibi platformların çocuk istismarı, dolandırıcılık ve terörizm içeriklerini engellemesini ya da kaldırmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca, 18 yaş altındaki kullanıcıları intihar ve kendine zarar verme gibi içeriklerden korumayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta yasanın İngiltere-ABD ticaret anlaşması nedeniyle gevşetilebileceği yönündeki haberler, çocuk güvenliği savunucularının tepkisini çekti. Gruplar, böyle bir adımın “kabul edilemez bir taviz” olacağını belirtti.

        META’NIN EBEVEYN ODAKLI POLİTİKASI

        Meta’nın eski küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, genç hesapları sisteminin ilk tanıtıldığı dönemde, hedefin “ebeveynlerin kontrolünü artırmak” olduğunu vurgulamıştı. Şirket, bu adımla ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi güvenliğini daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak sağlamayı amaçlıyor. Clegg’in daha önce ebeveynlerin güvenlik araçlarını yeterince kullanmadığına dair yaptığı açıklamaların ardından gelen bu yenilik, Meta’nın genç kullanıcı politikalarını güçlendirmekararlılığını gösteriyor.

        Meta’nın bu hamlesi, teknoloji şirketlerinin gençlerin çevrimiçi güvenliğine yönelik artan beklentilere yanıt verme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Yeni kurallar, hem ebeveynlerin hem de düzenleyicilerin taleplerini karşılamaya çalışırken, gençlerin dijital dünyada daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlayabilir.

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