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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Meta Malezya Başbakanı'ndan özür diledi, Haniye paylaşımlarını geri yükledi - Teknoloji Haberleri

        Meta Malezya Başbakanı'ndan özür diledi, Haniye paylaşımlarını geri yükledi

        Facebook ve Instagram'ın sahibi olan şirket Meta, suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye için başsağlığı dileyen Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in paylaşımları kaldırıldığı için özür diledi. Sorunun operasyonel bir hatadan kaynaklandığını açıklayan şirket paylaşımları yeniden yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:00
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        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
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        Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram hesaplarında bir Hamas yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesini gösteren ve Haniye'nin ölümü üzerine başsağlığı dilediği bir video paylaşmıştı.

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in sosyal medya hesaplarından Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili paylaşımının kaldırması ardından "operasyonel bir hata" olduğunu söyleyerek özür diledi.

        PAYLAŞIMLAR GERİ YÜKLENDİ

        Reuters haber ajansına Meta'nın elektronik posta yolu ile yaptığı açıklamada, Instagram'ın sahibi olan Meta'nın sözcüsü, "operasyonel hata" nedeniyle üzgün olduklarını ve içeriğin "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklendiğini söyledi.

        Açıklamada, "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı ve içeriğin doğru haber değeri taşıyan etiketle geri yüklendiği operasyonel bir hatadan dolayı özür dileriz," ifadelerine yer verildi.

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