Meta Malezya Başbakanı'ndan özür diledi, Haniye paylaşımlarını geri yükledi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram hesaplarında bir Hamas yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesini gösteren ve Haniye'nin ölümü üzerine başsağlığı dilediği bir video paylaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in sosyal medya hesaplarından Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili paylaşımının kaldırması ardından "operasyonel bir hata" olduğunu söyleyerek özür diledi.