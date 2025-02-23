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        Mete Gazoz, Avrupa ikincisi oldu

        Samsun'da gerçekleşen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler Bireyselde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:06
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        Mete Gazoz, Avrupa ikincisi oldu
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        Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın son gününde final maçları nefes kesti. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti. Sıralama atışlarında başarılı bir performans sergileyen Mete Gazoz, finale yükselmeyi başardı.

        Finalde Bulgar rakibi Banchev karşısında üstün bir mücadele ortaya koymasına rağmen mağlubiyetle ayrılan Gazoz, Avrupa ikinciliğini elde etti. Türk okçuluğu adına önemli bir başarıya imza atan Mete Gazoz, kazandığı gümüş madalya ile bir kez daha adından söz ettirdi.

        Mete Gazoz’un yanı sıra Klasik Yay Erkekler Bireyselde Bulgar Ivan Banchev altın, bireysel sporcu Arsalan Baldanov de bronz madalya kazandı.

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