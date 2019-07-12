Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Hem bireysel hem de erkekler klasik yay takım müsabakalarında altın madalya alan 20 yaşındaki milli okçu, bu başarıda önemli rol oynadı.

Mete, Berlin'de geçen yıl yapılan Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında da erkekler klasik yay bireysel atışlarda altın madalyaya uzanmıştı.

Berlin'de zirveyi yine rakiplerine bırakmayan Mete, kazandığı madalyalarla dünya sıralamasında erkekler klasik yayda 3. basamağa yükseldi.

Milli okçu, bu yıl Dünya Kupası'nın Antalya ve Şanghay ayaklarında da kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin gözde sporcularından Mete, Antalya'da bireysel ve karış takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.

Kırdığı Avrupa ve dünya rekorlarıyla da sık sık gündeme gelen Mete, Çin'in Şanghay kentinden ise iki gümüş madalyayla döndü.

Ayrıca Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

2018'İN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

Mete ayrıca WA tarafından belirlenen jürinin yaptığı değerlendirmede 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin yükselen değeri Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporcular arasında yer alıyor.

20 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'de Türkiye'ye oyunlarda okçuluk branşında ilk madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

Mete, gelecek yıl mayıs ayında Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Tokyo 2020'ye vize almaya çalışacak.

GENÇ YAŞTA MADALYA KOLEKSİYONU

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mete, genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Milli okçu, madalyaların dördüne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç sporcu, bu madalyaların 3'ünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda aldı.

Mete, Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada ilk büyük başarısına imza attı.

Dünya şampiyonalarındaki bireysel madalyasını 2018'de ABD'nin Yankton kentinde gençlerde 2. olarak elde eden Mete, ayrıca bu yaş grubunda 2016 ve 2017 yıllarında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Arjantin'in Rosario kentinde 2017'de karışık takım yarışmalarında bronz madalyaya ulaşan Mete, 2016'da ise Ankara'da erkek takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

17 YAŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ

Mete Gazoz, 17 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin Nottingham kentinde 2016'da gerçekleştirilen organizasyona katılan Mete, erkekler klasik yayda gümüş madalya alarak dikkati çekti.

Mete, Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Kupası ve Avrupa Grand Prix müsabakaları gibi önemli organizasyonlarda da Türkiye'yi başarıyla temsil ederek kürsüye çıktı.

Mete Gazoz'un 2013'ten bu yana uluslararası organizasyonlarda aldığı madalyalar şunlar:

Dünya Şampiyonası

Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)

Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)

Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)

Dünya Kupası

Altın: Berlin 2019 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)

Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)

Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)

Altın: Berlin 2018 (Bireysel)

Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)

Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)

Avrupa Şampiyonası

Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)

Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)

Diğer organizasyonlar

Akdeniz Oyunları:

Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)

Gençler Avrupa Kupası:

Altın: Porec 2017 (Bireysel)

Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)

Altın: Marathon 2017 (Bireysel)

Altın: Marathon 2017 (Erkek takım)

Bronz: Marathon 2017 (Karışık takım)

Gümüş: Klagenfurt 2015 (Bireysel)

Avrupa Grand Prix:

Altın: Sofya 2018 (Bireysel)

Gümüş: Sofya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Sofya 2016 (Bireysel)

2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:

Altın: Nottingham 2016 (Bireysel)

Veronica's Kupası:

Altın: Kamnik 2019 (Bireysel)

Altın: Kamnik 2019 (Erkek takım)

Altın: Kamnik 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Kamnik 2017 (Erkek takım)

Bronz: Kamnik 2017 (Karışık takım)