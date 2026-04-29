Son günlerde Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sırasında yaşanan hava hareketliliği ve buna ilişkin ortaya atılan iddialar, dikkatleri yeniden Tümgeneral Mete Kuş üzerine çevirdi. Karşılaşma esnasında gündeme gelen uçuş tartışmaları ve sonrasında yaşanan görev değişikliği süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmelerle birlikte Mete Kuş'un hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri yeniden merak konusu haline geldi. Peki, Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Mete Kuş kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilen detaylar…
METE KUŞ KİMDİR?
Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllardır çeşitli kritik görevlerde bulunmuş, pilotluk ve komutanlık tecrübesiyle öne çıkan bir askeri personeldir. Kariyeri boyunca hem operasyonel hem de idari görevlerde yer alan Kuş, özellikle F-16 ve F-5 uçaklarıyla yürüttüğü görevler ve taktik eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.
Askeri kariyerine erken yaşlarda başlayan Mete Kuş, 1989 yılında Kuleli Askerî Lisesi’nden mezun olmuş, ardından 1993 yılında Hava Harp Okulu’nu tamamlayarak teğmen rütbesiyle Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmıştır. Pilotaj eğitimini İzmir Çiğli’de bulunan uçuş okulunda başarıyla tamamlaması, kariyerinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Görev süresi boyunca Balıkesir’de konuşlu 192’nci Kaplan Filo’da aktif uçuş görevleri üstlenen Kuş, daha sonra 141’inci Kurt Filo Komutanlığı’nda Silah Taktikler Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu süreçte hem eğitim hem de operasyonel planlama alanında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.
2006 yılında Konya’ya taşınan birlik yapısı içerisinde 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı görevinde bulunan Mete Kuş, aynı zamanda Kırmızı Kuvvet Kol Komutanlığı görevini yürütmüştür. Bu görevler, onun hava muharebe taktikleri konusundaki deneyimini artırmıştır.
Ayrıca 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı’nın kurucu komutanı olarak görev yapması, kariyerinde özel birlik yönetimi açısından dikkat çeken bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Hava Kuvvetleri içinde farklı kademelerde görev alarak ilerleyen Kuş, zaman içinde tuğgeneral ve ardından tümgeneral rütbesine yükselmiştir.
METE KUŞ KAÇ YAŞINDA?
Mete Kuş, 1971 yılında doğmuştur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.
METE KUŞ NERELİ?
Mete Kuş, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğmuştur. Ege Bölgesi kökenli olan Kuş, eğitim hayatına da Türkiye’nin farklı askeri okullarında devam etmiştir.
KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER
21 Nisan’da oynanan Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması sırasında stadyum üzerinde uçuş yapan F-16 savaş uçakları ve Sikorsky tipi helikopterler, hem statta hem de ekran başında geniş yankı uyandırdı. Maç anında duyulan yoğun uçak sesleri canlı yayına da yansırken, sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.
Söz konusu uçuşların Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile bağlantılı olduğu ve talimatın Mete Kuş tarafından verildiğine dair iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Bu gelişme, spor camiasında “uçaklı destek” şeklinde yorumlanan farklı görüşleri de beraberinde getirdi.
Öte yandan karşılaşma sırasında tribünlerde açılan ve jet figürleri içeren pankartlar da dikkat çekti. Tüm bu gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içinde konunun değerlendirildiği ve bazı idari adımların gündeme geldiği öne sürüldü.
Süreç sonunda, Mete Kuş’un Konya’daki görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında görevlendirildiği, yerine ise Tuğgeneral Esat Çetin’in atandığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Bu gelişmeler, askeri atama ve görev değişiklikleri kapsamında değerlendirildi.