METE KUŞ KİMDİR?

Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllardır çeşitli kritik görevlerde bulunmuş, pilotluk ve komutanlık tecrübesiyle öne çıkan bir askeri personeldir. Kariyeri boyunca hem operasyonel hem de idari görevlerde yer alan Kuş, özellikle F-16 ve F-5 uçaklarıyla yürüttüğü görevler ve taktik eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Askeri kariyerine erken yaşlarda başlayan Mete Kuş, 1989 yılında Kuleli Askerî Lisesi’nden mezun olmuş, ardından 1993 yılında Hava Harp Okulu’nu tamamlayarak teğmen rütbesiyle Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmıştır. Pilotaj eğitimini İzmir Çiğli’de bulunan uçuş okulunda başarıyla tamamlaması, kariyerinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Görev süresi boyunca Balıkesir’de konuşlu 192’nci Kaplan Filo’da aktif uçuş görevleri üstlenen Kuş, daha sonra 141’inci Kurt Filo Komutanlığı’nda Silah Taktikler Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu süreçte hem eğitim hem de operasyonel planlama alanında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

2006 yılında Konya’ya taşınan birlik yapısı içerisinde 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı görevinde bulunan Mete Kuş, aynı zamanda Kırmızı Kuvvet Kol Komutanlığı görevini yürütmüştür. Bu görevler, onun hava muharebe taktikleri konusundaki deneyimini artırmıştır.

Ayrıca 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı’nın kurucu komutanı olarak görev yapması, kariyerinde özel birlik yönetimi açısından dikkat çeken bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Hava Kuvvetleri içinde farklı kademelerde görev alarak ilerleyen Kuş, zaman içinde tuğgeneral ve ardından tümgeneral rütbesine yükselmiştir.