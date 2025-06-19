Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Metecan Birsen: Seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli - Basketbol Haberleri

        Metecan Birsen: Seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup eden Fenerbahçe Bekolu oyuncu Metecan Birsen, "Seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Metecan Birsen, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Sarı-lacivertli basketbolcu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "SERİDE 2-0 ÖNE GEÇMEK ÖNEMLİ"

        Beşiktaş Fibabanka'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Metecan, "Zorlu bir rakip karşısında seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli. Deplasmanda da zorlu 2 maç oynayacağız. Hedefimiz Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek." ifadelerini kullandı.

        Galibiyete 8 sayılık katkı sağlayan Metecan Birsen, final serisindeki performansıyla ilgili, "Sezon başında bu yana takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Maç ayırmaksızın aynı konsantrasyonla sahaya çıkıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyon olup taraftarımıza armağan edeceğiz." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!