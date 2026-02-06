Metin Diyadin: İddialı bir Fenerbahçe ile oynayacağız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, her maçı ayrı analiz ettiklerini, Fenerbahçe maçına da sahadan istediklerini almak için çıkacaklarını söyledi.

Diyadin ve kırmızı-siyahlı takım futbolcularından stoper Dimitris Goutas ile kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, özel bir eğitim kurumunda lise öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Diyadin, 9 Şubat Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi tam takım halinde çalıştıklarını, sakat oyuncuları olmadığını belirterek, "İnşallah maça kadar da bir problem çıkmaz, zorlu bir maç oynayacağız. Çok istekli, hiç olmadığı kadar şampiyonluk adına iddialı bir Fenerbahçe ile oynayacağız. Muhakkak zorlu bir maç olacak, bütün oyuncularımızla beraber bu zorlu deplasmanda her şeyimizle sahada olacağız, sahadan istediğimizi almaya çalışacağız." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle ilgili bir soru üzerine ise Diyadin, "Fenerbahçe, Galatasaray onlarda bu transferler bitmiyor zaten takip bile etmede zorlanıyoruz. Onun için çok oralara takılmadan biz kendi oyun formatımızla kendi motivasyonumuzla her şeyimizle o maça hazır olacağız. Maç maç gideceğiz, özellikle belli bir puan altındaki takımlar için her aldığı puan çok önemlidir. Maç maç...Her maçtan neler alabiliriz, neler yapabiliriz diye bakıyoruz onun için bu maçtan da beklentimiz var, inşallah istediğimizi alarak döneriz." diye konuştu. GOUTAS: İYİ BİR SKORLA ORADAN AYRILACAĞIZ Başkent ekibinin tecrübeli stoperlerinden Dimitris Goutas da Fenerbahçe maçı gibi karşılaşmaların her zaman çok zorlu geçtiğini belirterek, "Deplasmanda oynayacağız, çok fazla koşmamız lazım, her top için bütün mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Günümüzde olduğumuzda neler yapabildiğimizi gösteren bir takımız, iyi bir maç olacağını ve iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum." dedi.