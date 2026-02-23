24 ŞUBAT SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek yerlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.