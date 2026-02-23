Canlı
        Meteoroloji açıkladı! 24 Şubat Salı hava nasıl? İl il hava durumu raporu ile İzmir, Ankara ve İstanbul hava durumu

        Meteoroloji açıkladı! 24 Şubat Salı hava nasıl? İl il hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuyla birlikte 24 Şubat Salı gününe ilişkin hava durumu netlik kazandı. Meteoroloji özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi nedeniyle uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

        1

        24 Şubat Salı günü için yapılan tahminlere göre rüzgarın; genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, 24 Şubat 2026 hava nasıl olacak? İzmir, Ankara ve İstanbul'da kar yağacak mı? Detaylar haberimizde...

        2

        24 ŞUBAT SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmurlu, bölgenin yüksek yerlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İZMİR, İSTANBUL, ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

        İSTANBUL 5°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 7°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANKARA 0°C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

