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        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 07:34
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        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 42°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 40°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        #hava sıcaklığı
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