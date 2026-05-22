METEOROLOJİ AÇIKLADI! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında hava durumu geliyor. Bayram tatilini şehir dışında ya da memleketlerinde geçirmeye hazırlananlar, "Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:48 Güncelleme:
1
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların hem de tatile gidecek olanların merak ettiği konuların başında, bayramda hava nasıl olacak sorusu gelmektedir. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayramda hava durumu detayları...
2
KURBAN BAYRAMI’NDA İSTANBUL HAVA DURUMU
27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava
28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu
29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu
30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava
3
KURBAN BAYRAMI’NDA İZMİR HAVA DURUMU
27 Mayıs 2026 Çarşamba: 26 derece, güneşli hava
28 Mayıs 2026 Perşembe: 27 derece, güneşli hava
29 Mayıs 2026 Cuma: 28 derece, güneşli hava
30 Mayıs 2026 Cumartesi: 29 derece, güneşli hava