        Haberler Bilgi Gündem METEOROLOJİ AÇIKLADI! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında hava durumu geliyor. Bayram tatilini şehir dışında ya da memleketlerinde geçirmeye hazırlananlar, "Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:48
        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların hem de tatile gidecek olanların merak ettiği konuların başında, bayramda hava nasıl olacak sorusu gelmektedir. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayramda hava durumu detayları...

        KURBAN BAYRAMI’NDA İSTANBUL HAVA DURUMU

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava

        28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu

        29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava

        KURBAN BAYRAMI’NDA İZMİR HAVA DURUMU

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: 26 derece, güneşli hava

        28 Mayıs 2026 Perşembe: 27 derece, güneşli hava

        29 Mayıs 2026 Cuma: 28 derece, güneşli hava

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: 29 derece, güneşli hava

        KURBAN BAYRAMI’NDA ANKARA HAVA DURUMU

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli

        28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli

        29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
