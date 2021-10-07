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Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, Türkiye güneşli

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Kırklareli çevrelerinde yağmur geçişleri görülürken, Türkiye'nin geneli az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, Türkiye güneşli - Hava Durumu
Yağış yok, Türkiye güneşli
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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