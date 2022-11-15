2 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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