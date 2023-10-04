Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 24° Ankara Güneşli 21° İzmir Güneşli 27° Antalya Güneşli 30° Trabzon Kısmen Güneşli 21° Bursa Güneşli 22° Adana Güneşli 31° Diyarbakır Güneşli 25° Gaziantep Güneşli 26° Ağrı Yağmurlu 12°

REKLAM Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.