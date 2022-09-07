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Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur, güneyde sıcak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; orta ve doğu Karadeniz ile Van, Iğdır, Ağrı çevreleri sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli poyraz hissedilecek.

Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur, güneyde sıcak
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur, güneyde sıcak
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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