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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! 16 Ekim MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli poyrazın etkili olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de toz taşınımı etkili olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 07:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 07:34
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        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 22°

        Bursa

        Yağmurlu 20°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 24°

        Ağrı

        Yağmurlu 16°

        Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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