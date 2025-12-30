BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Ardahan çevreleri ve yarın (Salı) öğleden sonra Kıyı Ege , Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; kıyılarda yağmur iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.