Meteoroloji'den buzlanma uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?
Yılın son günlerine girilirken, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin atına indi. Ülkemizin kuzey doğu, batı ve orta kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık Salı hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Yapılan son değerlendirmelere göre; uzmanlar kar yağışının etkili olduğu kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Peki, "30 Aralık Salı Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Ardahan çevreleri ve yarın (Salı) öğleden sonra Kıyı Ege , Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; kıyılarda yağmur iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının,güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaycağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.