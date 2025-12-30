Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den buzlanma uyarısı! 30 Aralık Salı Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?

        Meteoroloji'den buzlanma uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?

        Yılın son günlerine girilirken, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin atına indi. Ülkemizin kuzey doğu, batı ve orta kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık Salı hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 01:12 Güncelleme: 30.12.2025 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Yapılan son değerlendirmelere göre; uzmanlar kar yağışının etkili olduğu kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Peki, "30 Aralık Salı Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte detaylar...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Ardahan çevreleri ve yarın (Salı) öğleden sonra Kıyı Ege , Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; kıyılarda yağmur iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        3

        HAVA SICAKLIĞI

        Hava sıcaklığının,güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaycağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.

        4

        UYARILAR

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

        Rüzgarın, Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        5

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları