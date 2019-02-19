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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güney batı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
UYARI YAPILDI
Doğu Karadeniz’deki yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin 800 m üzeri rakımlı yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli
IZMIR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde puslu yer yer sisli
TRABZON 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
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