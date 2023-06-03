Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak geliyor...

Meteoroloji 3 Haziran 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak geliyor...
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ilk saatlerde ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor: 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı: 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor: 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı çevreleri ile Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor: 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 22
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı: 35.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 MEB LGS sınavı kaç dakika sürüyor?
GÜNDEM Öğrenciler dikkat! LGS öncesi önemli detaylar
Besicilere Kurban Bayramı öncesi `karantina´ uyarısı
GÜNDEM Besicilere Kurban Bayramı öncesi 'karantina' uyarısı
İçişleri Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni İçişleri Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM İçişleri Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
GÜNDEM LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
MİT Müşteşarı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM MİT Müşteşarı kim olacak, ne zaman açıklanacak?
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak, ne zaman ...
Milli Savunma Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Milli Savunma Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Yeni Milli Savunma Bakanı kim olacak, ne zaman ...
Dışişleri Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Dışişleri Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Yeni Dışişleri Bakanı kim olacak, ne zaman ...
SON DAKİKA: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi belli oluyor! 2023 Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanların isimleri belli oldu mu?
GÜNDEM Gözler Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine listesinde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.