Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu yurt genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji, yağışların ise, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 13-14 Aralık Cumartesi- Pazar son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna dair hava durumunu tahminlerini yayımlandı. Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Peki, "13-14 Aralık hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte detaylar...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece il geneli Cumartesi sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 1°C, 9°C
